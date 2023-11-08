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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق برنامج "القيادى" بمديرية الشباب والرياضة في الغربية لتعزيز المشاركة السياسية

الشباب والرياضة بالغربية
الشباب والرياضة بالغربية

أطلقت، اليوم، مديرية الشباب والرياضة بالغربية "المكتب الفني" بالتعاون مع مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، ونقابة الصحفيين بالغربية بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية برنامج القيادى لتعزيز المشاركة السياسية ، وذلك تحت رعاية قيادة واعية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتوجيهات الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء.

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بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، تلاها كلمة الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربيةوالتي أوضح فيها أن البرنامج يهدف  إلى التوعية بأهمية تعزيز المشاركة في الإستحقاقات الانتخابية القادمة  لدي جميع فئات المجتمع المصري بإعتبارها واجب وطني والتأكيد على دورهم التوعوي في حث الشباب وجميع أفراد المجتمع على حقهم في المشاركة السياسية.

 

كما أوضح الدكتور ناصر طاحون رئيس نقابة الصحفيين أن الإعلام له دوره في حق المواطنين على المشاركة السياسية والتصدي للشائعات، حيث يلعب دورا هاما ومؤثرا في دعم ومساندة الدولة خاصة في السنوات الأخيرة، من خلال دوره التوعوى والتنويرى، ومواجهته للإعلام المعادي الذي يطلق  الشائعات والأكاذيب وتحرض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، وتحرض على الفوضى والتخريب، ولكن الإعلام الوطنى كان ومازال حائط صد قوى ضد هذه الهجمات من الإعلام المعادى.

 

كما تحدث الاستاذ غريب الدمياطي وكيل نقابة الصحفيين عن الاستحقاقات الانتخابية وحث المواطنين على المشاركة السياسية بوابة انتخابات الرئاسة المصرية فيجب أن يكون  للإعلام دور في تشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية باعتبارها واجب وطنى، وتوعيتهم بأن هذه المشاركة تأتى من منطلق أنه من حقهم المشاركة في صنع مستقبل بلدهم.

 

وفى إطار ذلك، يؤدي الإعلام الوطنى بكافة صوره وأشكاله من مقروء ومرئي ومسموع دوره التوعوى بتعريف المواطنين بحقوقهم وواجب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ، دون توجيهه بأن يكون رأيه أو صوته في اتجاه معين.

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يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمد شلبى منسق عام الدلتا بالمجلس، والأستاذة ولاء محمود مدير المكتب الفني، والدكتور حسام عادل مساعد منسق الغربية بمجلس الشباب المصري وبحضور نخبة من المحاضرين الاستاذ ناصر ابو طاحون رئيس نقابة الصحفيين بالغربية، والأستاذ غريب الدمياطي وكيل نقابه الصحفيين.

 

وتستمر فعاليات البرنامج إعتباراً من " ٨/ ١١ /٢٠٢٣ وحتى يوم ٩/ ١١ ٢٠٢٣بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية الساعة١٠ صباحا  وفى ختام البرنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مديرية الشباب والرياضة ومجلس الشباب المصري.

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبح الدكتور الشباب والرياضة بالغربية الدكتور محمد ممدوح ر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شرف صبحي وزير الشباب والرياضة طارق رحمي محافظ الغربية

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