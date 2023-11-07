عميد حقوق طنطا: إسرائيل ارتكبت جميع جرائم الحرب بالمادة 5 من نظام روما

قال الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، إن إسرائيل ارتكبت جميع جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة 5 من ميثاق أو نظام روما، وكل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأضاف الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن إسرائيل ارتكبت جميع الجرائم المنصوص عليها، ويمكن توثيقها من خلال الصور.

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، أن هذا كان من شهادات الضحايا وشهادات الشهود، وتقارير الأطباء الذين يعالجون الجرحى، وتوثيق التقارير بالصور اللازمة، لافتا إلى أن المادة 29 من نظام روما، تنص على أن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.