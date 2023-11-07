نائب مدير خدمات نقل الدم القومية: 25 ألف شخص تبرع لأهل غزة خلال الشهر الماضي

كشفت الدكتورة فاتن مسعد نائب مدير مركز خدمات نقل الدم القومية، عن كميات واحصائيات تبرع المصريين بالدم لأهالينا في غـزة، قائلة: إنه فى تلك الفترة القصيرة كان هناك مايزيد عن 25 ألف تبرع من دم ومشتقاته خلال الشهر المأساوي التي عاشته غزة.

وأضافت الدكتورة فاتن مسعد نائب مدير مركز خدمات نقل الدم القومية، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه تم الإستفادة من هذا الرقم الكبير فى التبرع وتوصيل ما على قدرتهم للأشقاء فى غزة وللمستشفيات الموجودة فى خط الدفاع الأول والجرحي التي تم إنتقالهم.

وتابعت الدكتورة فاتن مسعد نائب مدير مركز خدمات نقل الدم القومية: “مازلنا قادرين على سد كل الإحتياجات، والمساعدات التي تقوم بها وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخري جميعها عبارة عن مساعدات طبية ومستلزمات، ومن وقت لأخر تصل مساعدات بقدر جيد بالتنسيق مع الجانب الأخر”.