مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا: أمريكا تحرك أسطولها لدعم إسرائيل

كشف اللواء محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، عن سؤال هل قطاع غزة فقط هو المستهدف بتحريك وتواجد القوات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط؟، قائلا:إن الولايات المتحدة تمتلك 7 أساطيل تجوب بحار ومحيطات العالم، والبحر المتوسط ينوبه أحدهم الأسطول السادس، موجود فى حوض المتوسط، وقيادته موجودة فى إيطاليا بمدينة نابولي.

وأضاف اللواء محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن القوات التي تحركت فى إتجاه شرق المتوسط أمام الحدود الإسرائيلية والمياه اللبنانية قطعة من هذا الأسطول السادس، حيث تحركوا بحاملة طائرات، ثم حاملة طائرات أخري، والتي يكون معها مجموعة سفن معاونة، ثم حركوا سفينة قيادة من نابولي مباشرة لتقود العمل العسكري، ومؤخرا حركوا أحد الغواصات النووية.

وتابع اللواء محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن تلك القوة الكبيرة ليست موجهة ضد المدنيين فى غزة ، ولكن هي دعم لإسرائيل، دعما معنويا، إلى جانب أن إسرائيل لديها قصور شديد فى كمية الذخائر التي ذهب لأوكرانيا من قبل، لافتا إلى أن الهدف العسكري من الممكن أن يستخدم فى حالة تدخل إيران وحزب الله ضد إسرائيل تدخل كبير.