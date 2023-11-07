من مجموعة السبع.. كندا تؤكد ضرورة عقد هدنة إنسانية في غزة

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، إنها ترى ضرورة ملحة لهدنة إنسانية في غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت جولي، في منشور لها عبر منصة "اكس": "لقد وصلت إلى طوكيو لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع حيث سنناقش القضايا الأكثر إلحاحا في العالم، الصراع بين إسرائيل وحماس والوضع الإنساني المتدهور في غزة على رأس أولوياتنا وكذلك الحرب في أوكرانيا والتدخل الأجنبي".



وقبل قليل، وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى اليابان لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع الذين من المقرر أن يبحثوا فيه عن خط مشترك بشأن غزة مع تصاعد الدعوات إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.



ولم يدل بلينكن بأي تعليق عام عند وصوله؛ ومن المقرر أن تستغرق المناقشات في طوكيو يومين.



وقد أرسلت رئيسة أكبر الاتحادات العمالية في كندا "يونيفور" لانا بين رسالة إلى رئيس الوزراء جستن ترودو، تطالبه فيها بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، معربة عن قلقها وقلق الآلاف من أعضاء الاتحاد الشديد إزاء استمرار عدم دعم الحكومة الكندية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددة على أن انتهاكات إسرائيل بحق المدنيين ستشعر بها الأجيال القادمة.



وقالت لانا بين -التي ينضوي تحت اتحادها أكثر من 315 ألف عضو- إن الأزمة الإنسانية التي تتكشف حاليا في المنطقة، بما في ذلك القتل غير المسبوق للفلسطينيين -وخاصة النساء والأطفال والصحفيون- تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، مضيفة: "إننا نشهد مستوى من الفظائع التي ستشعر بها الأجيال القادمة وتعرقل بشكل كبير أي جهود تهدف إلى تعزيز السلام بين إسرائيل وفلسطين".

وتجاوزت حصيلة القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم 10 آلاف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لحركة حماس، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار محذّرًا من أن القطاع يتحوَّل إلى "مقبرة للأطفال".