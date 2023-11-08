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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اشحن عداد الكهرباء من الموبايل أو الفيزا بهذه الخطوات

صدى البلد

سهلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على المواطنين الكثير من التعاملات فى ظل استراتيچية الوزارة بميكنة الخدمات ، ومن هذه الخدمات تمكين المشترك من شحن عداد الكهرباء من منزله بواسطة هاتفه المحمول بعدة تطبيقات .

وفى مقدمة هذه التطبيقات  تطبيق "سهل" المجانى على الهاتف المحمول الذى يتيح إمكانية شحن رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع باستخدام خاصية Nfc من خلال رصيد المشترك بالمحافظ الإلكترونية أو كروت الفيزا البنكية.

وهذه الخدمة تسهل كثيرا على المواطنين بدلا من نزولهم من المنزل فى حرارة الصيف وفى إجازة عيد الأضحى المبارك، وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول وهى.

 

طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل 
 

1-استخدام كارت شحن عداد الكهرباء  يدعم خاصية nfc من شركة توزيع الكهرباء التابع لها

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص بك يدعم نظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق "سهل" لكل أنواع العدادات أو تحميل تطبيق كهربا خالص وفوري على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- تمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

7-إدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد

 

شحن عداد الكهرباء بالفيزا

حددت شركة الكهرباء عددًا من الخطوات يجب على مستخدمي عداد الكهرباء مسبوق الدفع اتباعها لشحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الفيزا، وهي..

1:  تحميل «تطبيق سهل» الخاص بشحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

2: تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت عداد الكهرباء على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

3: اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت شحن عداد الكهرباء.

4:  اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

5:من خلال إدخال كارت الشحن في عداد الكهرباء يتمّ تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.
 

كيفية استلاف رصيد لعداد الكهرباء

يتعرض مستخدمو العدادات مسبوقة الدفع لانقطاع التيار نتيجة نفاد الرصيد  فى غير الساعات الصديقة التى يعمل بها العداد حتى لو نفذ الرصيد ، ويكون من الصعب عليه القيام بعمليةشحن العداد مسبوق الدفع فى نفس الوقت

فأتاحت وزارة الكهرباء استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء لمدة 48 ساعة، تسهيلا على المستهلكين ،وتتاح هذه الخدمة  للعدادات مسبوقة الدفع التى تنتج من يناير 2019 وحتى الآن.

ويمكن القيام بهذه الخطوة بطريقة سهلة للغاية عن طريق ..

-قيام المشترك بوضع كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع و نزعه مرة أخرى سيتم إعادة التيار لمدة 48 ساعة.

-يتم خصم قيمة الاستهلاك عند شحن رصيد بالعداد.

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