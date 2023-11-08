بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. رقم مميز جديد لـ مجدي أفشة مع الأهلي

ساهم محمد مجدي، أفشة لاعب النادي الأهلي، في حسم فوز فريقه بمباراة سيراميكا كليوباترا بهدف في الدقيقة ٩١.

وحقق أفشة أيضا رقما جديدا حيث وصل للمباراة رقم 200 مع المارد الأحمر، مسجلا ٢٣ هدفا في مسابقة الدوري المحلي و٣٥ هدفا في مختلف البطولات.

وفاز الأهلي علي نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وارتفع رصيد الاهلى الى 12 نقطة فى جدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط.

وشهدت المباراة سيطرة من سيراميكا فى الشوط الأول وكان الأفضل بينما نجح الاهلى فى العودة للمباراة خلال الشوط الثانى وترجمها الى فوز مهم فى رحلة المنافسة على الدورى .