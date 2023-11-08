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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المنطقة تكتوي بالعدوان الإسرا.ئيلي| 3 دول عربية تخسر 16 مليار دولار بسبب الحرب في غزة.. تفاصيل

صدى البلد

ناقش المجلس التنسيقي للسياسات النقدية في مصر، الذي يضم المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي المصري وبعض الخبراء، تداعيات الحرب في غزة على الاقتصاد المصري والدول المجاورة. 

ويهدف هذا التقرير إلى استعراض تأثير الحرب على القطاعات المختلفة، وتحليل التحديات والتوجيهات المستقبلية لحماية الاقتصاد من التبعات السلبية.

تأثير الحرب على القطاع السياحي

 

أحد أبرز القطاعات المتضررة من تلك الأحداث هو قطاع السياحة. فقد توقع المجلس التنسيقي أن تتعرض مصر ولبنان والأردن لأثر كبير، حيث يُتوقع أن يخسر قطاع السياحة في هذه الدول ما يصل إلى 16 مليار دولار في أسوأ السيناريوهات.

 

تأثير الحرب على اقتصاد لبنان

 

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، يعد لبنان هو الدولة الأكثر اعتمادًا على السياحة بين هذه الدول الثلاث. ويمكن أن يؤدي تراجع إيرادات السياحة بين 10 و30% عن مستويات عام 2022 إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة تصل إلى 10%.

مصر البنك المركزي غزة مليار دولار لبنان السياحة الاقتصاد

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