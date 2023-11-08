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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسين هريدي يكشف الجهود المصرية للوصول إلى هدنة إنسانية في غزة

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود المصرية مكثفة منذ ٧ اكتوبر لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة، وتزداد الجهود المبذولة لوقف فوري ودائم، و إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح وحماية المدنيين والعمل على إفراج عن الرهائن بدون شروط، فضلا عن إيجاد أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية وانشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف هريدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع عبر قناه etc أن مصر اتخذت مواقف واضحة وصريحة تصب في صالح الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية الفلسطينية لمنع التهجير القسري ومحاولة إنهاء القضية الفلسطينية.

وأشار أن هناك اتصالات ومشاورات على أعلى المستويات ولقاءات سواء في القاهرة أو خارج مصر للوصول لحل وقف إطلاق النار.

حسين هريدى

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