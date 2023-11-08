بعد الفوز على بيراميدز .. اِعرف موعد مباراة الأهلي والزمالك

اعلن ماهر همام نجم الاهلي موعد مباراة الزمالك والاهلي في كاس مصر .

وكتب ماهر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر 2023 يوم 13 مارس العام القادم ".



فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.