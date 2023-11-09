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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الحديدي: قندوسي يتطور مستواه ويجب استمراره لنهاية الموسم

صدى البلد

أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أن فريق سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة أمام الأهلي، وتعامل أيمن الرمادي بفكر معين خلال اللقاء حتى حدث طرد رجب نبيل، مشيرا إلى أن هناك عصبية زائدة في التعامل مع جون ايبوكا من مدافعي الأحمر. 

وقال الحديدي عبر بوكس تو بوكس: "محمد الشناوي تألق في أكثر من فرصة خلال المباراة، وسيراميكا تراجع بعد هدف أحمد قندوسي، وقام مارسيل كولر بتنشيط الجانب الهجومي سريعًا من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: "كولر بدأ المباراة بشكل جيد، واستنفذ المخزون البدني لـ سيراميكا، وهناك لاعبين سقطت كثيرا على الأرض".

وأكمل: "لا أعرف سر تراجع مروان عطية، وتغيير اللاعب بين الشوطين كان قرار موفق، خصوصا في ظل كثرة الأخطاء للاعب خلال الشوط الأول، وكاد جون ايبوكا أن يسجل هدفًا من خطأ اللاعب".

وأشار إلى أن كريم فؤاد تألق بشكل ملحوظ بعدما شارك في الشوط الثاني، كما لعب في مكانه الطبيعي لأول مرة منذ فترة طويلة، وتفوق في الوقت الذي لعب فيه.

وأوضح أن أحمد قندوسي سوف يتطور مستواه بشكل ملحوظ في الإعارة مع سيراميكا، ويجب استمراره لنهاية الموسم، من أجل عودته مستقبلا للنادي الأهلي.

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