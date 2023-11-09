عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة حول سعر التذكرة.. وزير النقل يعلن موعد بدء تشغيل المونوريل تجريبيا|فيديو

بدء تشغيل مونوريل
بدء تشغيل مونوريل تجريبيا


أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه يتم عمل دراسات جدوى اقتصادية ودراسة أثر بيئي وأثر اجتماعي قبل تنفيذ أي مشروع.


وأعلن وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، بدء تشغيل مونوريل شرق النيل تجريبيا، لافتا إلى أنه من المقرر أيضا خلال شهر أو شهرين افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي الخط الثالث من المترو الذي يبدأ من محطة الكيت كات إلى الدائري وذلك طبقا لخطة التشغيل بالركاب.
وأشار إلى أن تشغيل المونوريل تجريبيا سيستغرق 6 أشهر على عكس المترو الذي يعمل تجريبيا من شهر لشهرين كون الأخير موجود في مصر من زمن بينما المونوريل سيحتاج أطقم مدربة وتأهيل أنظمة المونوريل.
ولفت إلى أن سعر تذكرة المونوريل ستكون أرخص من استخدام السيارة والمواصلات، قائلا: «هتكون أرخص بكتير جدا وده أمر بديهي».
وكشف كامل الوزير، أن الدولة المصرية لم تستورد أتوبيسات منذ العام الماضي، مؤكدا أن كل الأتوبيسات مصنعة مصريًا صناعة بالكامل.
ونوه وزير النقل بأن الدولة المصرية نجحت في تصدير الأتوبيسات المصرية إلى لندن، مؤكدا أنه أصبح لدينا صناعة أتوبيسات جيدة جدا على أعلى مستوى.
وتابع الفريق كامل الوزير، أن الرئيس السيسي وجه بتوطين صناعة وسائل النقل، موضحا أنه لدينا صناعة قاطرات ولانشات بقوة شد 70 طن. 
 

وزير النقل المونوريل سعر التذكرة الفريق كامل الوزير الرئيس السيسي توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

وفاة والدة زوجة العامري فاروق.. تعرف على موعد صلاة الجنازة

ترشيحاتنا

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

تليجراف: الاتحاد الأوروبي سيدخل في حالة ركود بحلول نهاية العام 2023

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

قصة سورة الفاتحة بدأت بنداء الملائكة للنبي لأول مرة باسمه ورد فعل عجيب

مفاجأة حول سعر التذكرة.. وزير النقل يعلن موعد بدء تشغيل المونوريل تجريبيا|فيديو

أحدث أسعار سيتروين C5 إير كروس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دروس ما بنساها.. مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الفلسطينيين

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

ظهور نادر.. فؤاد خليل مع حفيده على سرير المرض قبل الوفاة| خاص

كاجوال مختلف.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ