مفاجأة حول سعر التذكرة.. وزير النقل يعلن موعد بدء تشغيل المونوريل تجريبيا|فيديو



أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه يتم عمل دراسات جدوى اقتصادية ودراسة أثر بيئي وأثر اجتماعي قبل تنفيذ أي مشروع.



وأعلن وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، بدء تشغيل مونوريل شرق النيل تجريبيا، لافتا إلى أنه من المقرر أيضا خلال شهر أو شهرين افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي الخط الثالث من المترو الذي يبدأ من محطة الكيت كات إلى الدائري وذلك طبقا لخطة التشغيل بالركاب.

وأشار إلى أن تشغيل المونوريل تجريبيا سيستغرق 6 أشهر على عكس المترو الذي يعمل تجريبيا من شهر لشهرين كون الأخير موجود في مصر من زمن بينما المونوريل سيحتاج أطقم مدربة وتأهيل أنظمة المونوريل.

ولفت إلى أن سعر تذكرة المونوريل ستكون أرخص من استخدام السيارة والمواصلات، قائلا: «هتكون أرخص بكتير جدا وده أمر بديهي».

وكشف كامل الوزير، أن الدولة المصرية لم تستورد أتوبيسات منذ العام الماضي، مؤكدا أن كل الأتوبيسات مصنعة مصريًا صناعة بالكامل.

ونوه وزير النقل بأن الدولة المصرية نجحت في تصدير الأتوبيسات المصرية إلى لندن، مؤكدا أنه أصبح لدينا صناعة أتوبيسات جيدة جدا على أعلى مستوى.

وتابع الفريق كامل الوزير، أن الرئيس السيسي وجه بتوطين صناعة وسائل النقل، موضحا أنه لدينا صناعة قاطرات ولانشات بقوة شد 70 طن.

