عاد الملك.. شيكابالا يوجه رسالة نارية لـ سامسون أكينولا

وجه نجم الزمالك شيكابالا رسالة لزميله سامسون اكينولا بعد فوز الزمالك بنصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الشخصي علي انستجرام :عاد الملك.

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأسمصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقين في احراز هدف لكل منهما في الوقت الاضافي ، بعد ان انتهى الوقت الاصلي 1-1 .

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الاصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الاضافي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح ا، لحسم المتأهلة لمواجهة الأهلي في النهائي