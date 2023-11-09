إجراء 2180 زيارة في حملة «احميها من الختان» بالغردقة

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، ثانية فعاليات حملة طرق الأبواب "احميها من الختان"، بمدينة الغردقة، بإجمالي زيارات بلغت 2180 زيارة، بمشاركة 27 من الميسرات بفرع المجلس.

وعلى هامش الحملة، عقدت آمال فهمي، عضو المجلس القومي للمرأة بالغردقة، لقاء توعويا بجمعية الهداية لتنمية المجتمع بالملاحة، للتعريف بخطورة ختان الإناث على المرأة، حيث تحدثت عن أضراره النفسية والجسدية على الفتيات، والتي قد ثؤثر سلباً على المرأة طوال حياتها.

جدير بالذكر أن الحملة تركز على قضية مناهضة تطبيب الختان وإزالة ما ارتبط بالأذهان بان إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.