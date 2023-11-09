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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السبت.. مسلم يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوى

صدى البلد

يستعد المطرب مسلم  لإحياء حفل غنائي يوم السبت المقبل 11 نوفمبر  على مسرح ساقية الصاوى فى تمام الثامنة مساءً، كما تم طرح تذاكر حفل مسلم بسعر موحد 250 جنيهًا.

 

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة للمطرب مسلم تحمل عنوان غيرك حاول، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والعديد من المنصات الرقمية.

الأغنية تعتبر التعاون الأول بين مسلم وروتانا بعد انتهاء الخلافات بين مسلم ومنتجه الأول سلطان الشن، والذى قام بتقديم شكوى ضده فى نقابة المهن الموسيقية لعدم التزامه ببنود التعاقد المبرم بينهما.
 

كشف محمد عبدالله عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي للنقابة، عن تفاصيل إلغاء حفل المطرب مصطفى زكريا والشهير بمسلم بمحافظة الدقهلية.

 

وقال محمد عبدالله فى تصريحات خاصة إنه تم إلغاء حفل المطرب الشعبي مسلم بالمدرسة الأمريكية الدولية بالدقهلية بسبب الخلافات القائمة بينه وبين منتج أعماله سلطان الشن.

 

وأضاف عبدالله أن النقابة لم تعط تصريحا لمسلم لهذا الحفل وعلى إثره تم إلغاء حفله لحين تقنين أوضاعه مع منتج أعماله سلطان الشن.

 

بيان مسلم بعد أزمته الأخيرة

 

وأعرب المطرب مسلم في بيان إعلامي عن قلقه من موقف نقابة المهن الموسيقية حيال شكوى سلطان الشن ضده، الذي يتمسك بعقد باطل قانونا وقع عليه وهو" قاصر"، وهو فعل معاقب عليه بقانون العقوبات (مادة 338 من قانون العقوبات).

ويؤكد الفنان أن وجود نزاع قضائي بينه وبين المنتج يستوجب غل النقابة يدها عن النزاع حتى يصدر حكم القضاء فيه، لا سيما أن النقابة تردد دوما أنها تأخذ جانب الفنان، وفعلت ذلك في النزاع بين "روتانا" والفنان "تامر عاشور".

إدارة نقابة المهن الموسيقية مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية مسرح ساقية الصاوي نقابة المهن الموسيقية مسلم

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