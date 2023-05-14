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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الغرامة فى انتظار مسلم من الموسيقيين.. ومحاميه يرد

مسلم
مسلم

تشهد الفترة المقبلة أزمة جديدة مع المطرب مسلم وذلك مع طرح اغنية “امبابة أجمل من باريس” ضمن احداث فيلم “رهبة” للفنان احمد الفيشاوى والذى من المقرر أن يعرض فى الأيام القليلة المقبلة. 

وتكمن الأزمة فى قرار نقابة المهن الموسيقية حيث قررت تغريمه وذلك بسبب مزاولته المهنة بدون الحصول على تصريح خاصة ان هناك قرار سابق من النقابة بإيقافه بسبب ازمته مع المنتج سلطان. 

ويستند محامى المطرب مسلم “حسام لطفى” كان كشف بعض التفاصيل فى تصريحات صحفية : ان قرار الإيقاف غير قانونى والتغريم ايضا بسبب أنه قام بتسجيل هذه الأغنية قبل قرار الإيقاف وهو الامر الذى ينفى تماما قرار تغريمه بسبب اغنية “امبابة أجمل من باريس”. 

اغنية امبابة اجمل من باريس 

روج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد “رهبة” وأغنية “إمبابة أجمل من باريس”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر الفيشاوي بوستر أغنية “إمبابة أجمل من باريس” برفقة المطرب الشعبي مسلم، وعلق كاتبًا: “رهبة ٢٤ مايو بجميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، أغنية إمبابة أجمل من باريس فيشاوي ومسلم”.

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غرامة مسلم 

وكشف دكتور محمد عبد الله المتحدث الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية عن إصدار قرار بتوقيع غرامة مالية على مطرب المهرجانات مسلم الذى خالف قرار إيقافه عن مزاولة المهنة.

وقال محمد عبد الله فى تصريح خاص لصدى البلد: إن مزاولة مسلم المهمة وغنائه مع أحمد الفيشاوى فى أغنية لفيلم رهبة أمر يخالف لوائح النقابة حيث يمارس المهنة دون حصوله على تصريح من النقابة.

وأوضح محمد عبد الله: أن أزمة مسلم تنتهي مع النقابة بمجرد حل أزمته مع المنتج سلطان الشن والنقابة لا يمكن أن تحقق معه خاصة أنه ليس عضوا بها ولكن من حقنا إيقافه فى حالة مزاولة للمهنة بدون تصريح من النقابة.

فريق عمل الفيلم ينتهى من تصويره

انتهى فريق عمل فيلم  رهبة من تصوير الأفيشات الخاصة بالحملة الدعائية للفيلم والذي من المفترض طرحه نهاية شهر مايو الحالي.

وانتهى مؤخرا أحمد الفيشاوي ونسرين أمين وسما إبراهيم من تصوير الأفيشات الدعائية داخل أحد استديوهات التصوير بمنطقة التجمع الخامس.

مسلم المطرب مسلم فيلم “رهبة” أغنية “إمبابة أجمل من باريس” احمد الفيشاوي

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