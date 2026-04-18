تصفية "أبو نقارة" وعنصرين آخرين بكوم أمبو وضبط رشاش جرينوف وكميات من المواد المخدرة

قامت مديرية أمن أسوان بحملة مكبرة بمدخل كوم أمبو قبلي بطريق السحار استهدفت توجيه ضربة مركزة لبؤرة شديدة الخطورة ، وأسفرت عن تصفية " العنصر محمود عليان وشهرته أبو نقارة " ، والمتهم بتجارة المخدرات وحيازة أسلحة ثقيلة وخفيفة ، وكذا تصفية عنصرين آخرين.

ويأتى ذلك إستمرارإً للجهود المبذولة للحد من ظاهرة إنتشار المخدرات بين الشباب الأسوانى ومواجهة البلطجة ، وفى إطار التنسيق المستمر بين المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، واللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية ، ومدير أمن أسوان لبسط الأمن والآمان فى الشارع الأسوانى.

وقد نجحت الحملة أيضاً فى ضبط رشاش جرينوف ، وعدد من الأسلحة والطلقات.

كما تم بالتوازى ضبط كميات من المواد المخدرة والتى تمثلت فى الحشيش والشابو ، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وفى نفس السياق واصلت مديرية أمن أسوان تنظيم الحملات الأمنية بالأكمنة الثابتة والمتحركة ، ولا سيما فى الطرق الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن ، والتى نجحت فى ضبط عدد من أصحاب الجنسيات الإفريقية والمخالفين لضوابط الإقامة أو قاموا بتصرفات غير قانونية.

فيما قامت المديرية بحملات مكثفة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة مرور أسوان لضبط قائدى المركبات المخالفة، وخاصة من عربات التوك توك سواء المرخصة أو الغير مرخصة والتى تقوم بالسير فى الشوارع الغير مخصصة للسير فيها .