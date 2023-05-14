مصاب بمرض MS.. حمزة العيلي يطالب بعلاج فنان شهير على نفقة الدولة

نشر الفنان حمزة العيلى صورة وتعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بعد زيارته الفنان عمرو محمد علي مع الأب بطرس دانيال.

وعلق حمزة العيلى: “من بيت الفنان الجميل جدا الذي أمتعنا بفنه الرائع وشارك في أهم الأعمال الدرامية والسينمائية، الفنان عمرو محمد علي، بصحبة الإنسان الراقى المحترم صاحب الواجب دائما، والخلق الكريم، الأب الغالي بطرس دانيال، والفنانة الجميلة صديقة عمرو منذ الطفولة هند حسني، أرجو من السادة المسئولين وكل من يهمه أمر عمرو، أن يتوفر لهذا الفنان عزيز النفس، جميع الرعاية والخدمة والعلاج”.

وأضاف حمزة العيلى: “فهو مصاب بمرض MS، أي التصلب المتعدد، منذ سنوات كبيرة، وتكلفة علاج هذا المرض باهظة الثمن، شفاه الله وعافاه وكل مريض يا رب، وبارك الله في الدكتور أشرف زكي وفي كل محبي عمرو بإخلاص، وإن شاء الله أتمنى أن يتوفر له العلاج أو السفر على نفقة الدولة، دعواتكم الصادقة بشفائه وشفاء كل مريض آمين يا رب العالمين”.

حمزة العيلى

عمرو محمد علي وهند حسنى

ونشرت الفنانة هند حسني، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا من زيارتها بصحبة الأب بطرس دانيال وحمزة العيلي للفنان عمرو محمد علي.

وعلقت هند حسني علي الصورة قائلة: «لقاء جميل مع صديق عمري الفنان عمرو محمد علي وزيارة الأب الجميل الإنسان بطرس دانيال والفنان حمزة العيلي، وبوجه نداء للسادة المسئولين عمرو عنده Ms ومتطلبات علاج هذا المرض مكلفة جدا وتحتاج رعاية ومتابعة خاصة، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب».

عمرو محمد علي

حالة من الجدل الواسع آثارها الفنان عمرو محمد علي الشهير بشخصية “شقشق” فى مسلسل “أرابيسك” فور ظهوره على السوشيال ميديا والإعلام للحديث عن مرضه، وهو ما فتح مجالا واسعا لتوجيه اللوم والعتاب والهجوم الشرس على ابنته وطريقتها بسبب تركه فى هذه الحالة، وهو الذى صدره أيضا بطل مسلسل “أرابيسك”، حتى وصفها الكثير بـ"الجحود".

وهو الأمر الذى دفع ابنته شهد للخروج عن صمتها والرد على كل ما أثير فى الفترة الأخيرة سواء على لسان والدها أو عبر السوشيال ميديا، وذلك من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وقالت شهد عمرو محمد علي: “بقالي كتير ساكتة وقلت لمامتي ما نتكلمش في حاجة، علشان حياتنا الخاصة ما حدش يعرف عنها حاجة، ولكن بصراحة زاد أوي، أنا اسمي شهد عمرو محمد علي معظم الناس ما تعرفش مين شهد لأنه بالنسبة لي اسم في البطاقة، ومش هتكلم إنه قال عني جاحدة لأنه في الأول والآخر بابايا وبتمنى له الشفا، وماحدش يحكم على حد وهو ما يعرفش القصة كاملة، ماحدش عارف هي عملت إيه وإيه حصل بينهم أدى لانفصالهم، محدش يعرف هي عملت إيه عشاني 20 سنة بتصرف عليا لبسي وحضنتي لحد تانية جامعة وعملت عشاني كتير أوي وما أستحملش أسمع عنها نص كلمة وما حدش عارف الحكاية”.