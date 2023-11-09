البطاطس بـ 19 جنيها.. أسعار الخضروات اليوم الخميس

استقرت أسعار معظم الخضراوات في عدد من الأسواق المصرية، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023.

وينشر موقع صدي البلد أسعار الخضروات اليوم الخميس ٩ نوفمبر 2023 ، وجاءت الاسعار كالتالي:-

_ سجلت أسعار الطماطم 11 جنيه للكيلو.

_ سجلت أسعار البطاطس 19 جنيه للكيلو.

_ سجلت أسعار البصل 26 جنيه للكيلو.

_ سجلت أسعار الجزر 18 جنيه للكيلو.

_ سجلت أسعار الفلفل الحامى 13 جنيه للكيلو.

_ سجلت أسعار الفلفل الرومى 13 جنيه للكيلو.

_ سجلت أسعار الفلفل الألوان 25 جنيه للكيلو.

_ سجلت أسعار الباذنجان الرومي 6 جنيه للكيلو.

_ سجلت أسعار الباذنجان البلدى تصل إلى 10 جنيهات للكيلو