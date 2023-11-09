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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البطاطس بـ 19 جنيها.. أسعار الخضروات اليوم الخميس

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استقرت أسعار معظم الخضراوات في عدد من الأسواق المصرية، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023.

 

وينشر موقع صدي البلد أسعار الخضروات اليوم الخميس ٩ نوفمبر 2023 ، وجاءت الاسعار كالتالي:-

_ سجلت أسعار الطماطم 11 جنيه للكيلو.

_ سجلت أسعار البطاطس 19 جنيه للكيلو.

_ سجلت  أسعار البصل 26 جنيه للكيلو.

_ سجلت  أسعار الجزر 18 جنيه للكيلو.

_ سجلت أسعار الفلفل الحامى 13 جنيه للكيلو.

_ سجلت أسعار الفلفل الرومى 13 جنيه للكيلو.

_ سجلت أسعار الفلفل الألوان 25 جنيه للكيلو.

_ سجلت أسعار الباذنجان الرومي 6 جنيه للكيلو.

_ سجلت أسعار الباذنجان البلدى تصل إلى 10 جنيهات للكيلو

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء سعر كيلو الفلفل سعر كيلو الطماطم سعر كيلو البازنجان سعر كيلو البطاطس

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