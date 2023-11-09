سر غياب علي معلول عن مباراة الأهلي المقبلة| اعرف الحكاية

تأكد غياب علي معلول لاعب النادي الاهلي، عن المشاركة مع المارد الاحمر خلال المباراة المقبلة مع فريقه ضد الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي غياب معلول عن الملاعب بسبب الإصابة التي لحقت في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن الملاعب في مباراتي المقاولون العرب وسيراميكا.

ويخضع علي معلول، لجلسات علاج طبيعي في الجيم كجزء من البرنامج العلاجي الذي يتبعه، بهدف تأهيله للانضمام إلى التدريبات الجماعية في الفترة القادمة.

فريق الأهلي يستعد لمواجهة الجونة في مباراة مؤجلة تقام يوم السبت المقبل على ملعب خالد بشارة في الغردقة، قبل توقف مؤقت لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة صن دوانز هي آخر مشاركات علي معلول مع الأهلي، والتي أهدر فيها التونسي ركلة جزاء خلال الشوط الأول وداخل في حالة حزن بعد خروج الأهلي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

سبب استبعاد علي معلول من المنتخب التونسي

أعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق سبب غياب معلول عن قائمة منتخب تونس .



وكتب همام من خلال حسابه على فيس بوك:" علي معلول يغيب عن قائمة منتخب تونس لمعسكر تصفيات كأس العالم أمام ساوتومي ومالاوي للإصابة ".



شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر، قائمة المنتخب التونسي، عبر فيسبوك.

ولوحظ غياب علي معلول والجزيري عن قائمة تونس لمواجهتي ساوتومي ومالاوي.