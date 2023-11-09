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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر غياب علي معلول عن مباراة الأهلي المقبلة| اعرف الحكاية

صدى البلد

تأكد غياب علي معلول لاعب النادي الاهلي، عن المشاركة مع المارد الاحمر خلال المباراة المقبلة مع فريقه ضد الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي غياب معلول عن الملاعب بسبب الإصابة التي لحقت في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن الملاعب في مباراتي المقاولون العرب وسيراميكا.

ويخضع علي معلول،  لجلسات علاج طبيعي في الجيم كجزء من البرنامج العلاجي الذي يتبعه، بهدف تأهيله للانضمام إلى التدريبات الجماعية في الفترة القادمة.

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غياب علي معلول والجزيري عن قائمة منتخب تونس

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فريق الأهلي يستعد لمواجهة الجونة في مباراة مؤجلة تقام يوم السبت المقبل على ملعب خالد بشارة في الغردقة، قبل توقف مؤقت لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة صن دوانز هي آخر مشاركات علي معلول مع الأهلي، والتي أهدر فيها التونسي ركلة جزاء خلال الشوط الأول وداخل في حالة حزن بعد خروج الأهلي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

سبب استبعاد علي معلول من المنتخب التونسي

أعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق سبب غياب معلول عن قائمة منتخب تونس .


وكتب همام من خلال حسابه على فيس بوك:" علي معلول يغيب عن قائمة منتخب تونس لمعسكر تصفيات كأس العالم أمام ساوتومي ومالاوي للإصابة ".


شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر، قائمة المنتخب التونسي، عبر فيسبوك.

ولوحظ غياب علي معلول والجزيري عن قائمة تونس لمواجهتي ساوتومي ومالاوي.

 

الدوري المصري الدوري الممتاز التدريبات الجماعية بطولة الدوري الممتاز قائمة منتخب تونس قائمة تونس علي معلول

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