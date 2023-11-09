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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب علي معلول والجزيري عن قائمة منتخب تونس

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر، قائمة المنتخب التونسي، عبر فيسبوك.

ولوحظ غياب علي معلول والجزيري عن قائمة تونس لمواجهتي ساوتومي ومالاوي. 

من جانب اخر، أعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر، والذي تتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

وجاءت القائمة كالآتي: 

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي

محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح

 

طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي

محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التصفيات المؤهلة لكأس العالم المدير الفنى للمنتخب المدير الفني للمنتخب الوطني المنتخب التونسي

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