سمير فرج: إسرائيل لم تنجح في حربها على غزة

أكد اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، أنه لم يكن أحد يتوقع أن تنتصر المقاومة الفلسطينية على الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، مبينا أن إسرائيل لم تنجح حتى الآن رغم حربها على غزة منذ 34 يوما،

وقال سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه لم تنجح إسرائيل عسكريا حتى الآن، ولم تنجح في تدمير حركة حماس كما زعمت، مؤكدا أن حركة حماس جعلت سمعة جيش الدفاع الإسرائيلي في الأرض.

معرفة أي معلومات تفصيلية عنها.

وتابع الخبيروالمفكر الاستراتيجي، أنه من ضمن انتصارات حركة حماس على إسرائيل أن الأجهزة الاستخباراتية لم تنجح في الوصول إلى حماس أو معرفة أي معلومات تفصيلية عنها.