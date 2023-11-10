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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن .. الإعلامي اللبناني نيشان يحسم الجدل بشأن ديانته

صدى البلد

كشف الإعلامي اللبناني نيشان، حقيقة اعتناقه للدين الإسلامي.

وقال نيشان في أحد البرامج التليفزيونية :"انا مسيحيًا ولم أعتنق الإسلام ولكن في الوقت نفسه متطلع بشكل كبير على الدين الإسلامي والقرآن الكريم".

شاهد الفيديو:

وتابع نيشان: سمعت كثيرًا أنني اعتنقت الإسلام حتى خالي كلمني من أمريكا، ولكن بالنسبة لي اعتنقت الإسلام أو لا هذه ليست هي المعضلة، ولكن أنا مطلع جدًا على الإسلام والقرآن الكريم ولكني مسيحي اؤمن بسيدنا يسوع.

وكان بدأ نيشان جلسة الإعلام والتريند، بالمنتدي المقام في دبي، وتغيبت الإعلامية ياسمين عز، عن الحضور دون تبرير مسبق.


وأوضحت القناة أن نيشان سخر من ياسمين عز، وقال: "أكيد بتحضر صوتها الشتوي، وتابع الجلسة بمفرده بمخاطبة الجمهور، كما ظهر منفعلا في فيديو عقب انتهاء الجلسة.

شاهد الفيديو:

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