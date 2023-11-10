قافلة تنظيم الأسرة تقدم خدماتها لـ3642سيدة بدشنا ونجع حمادى فى قنا

قال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن قافلة تنظيم الأسرة بمركزي دشنا ونجع حمادى، نجحت في تقديم خدماتها لـ ٣٦٤٢ سيدة، وذلك بقري"أبومناع، العطيات، العزب،فاو، أبودياب، النجاحية، بهجورة، ساحل البقيلي، الحلفاية".

وأوضح وكيل وزارة الصحة في قنا ، أن القافلة الموسعة استفادت منها ٧٨٣ سيدة من وسائل منع الحمل بمركز دشنا منهم ١٤٦ جدد، ٦٣٧ مترددات، وحصلت ٥٢ سيدة علي حبوب أحادية، ٤١٩ علي حبوب مركبة.

وأضاف بدران، كما تم تركيب ١٦ لولب نحاسي ، ٧ لولب هرموني وصرف كبسولات منع الحمل لـ ٩٥ سيدة وحقن أحادية لـ ١٣٩ سيدة وحقن مركبة لـ ٥٠ سيدة.

وقدم وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، الشكر لجميع الفرق الطبية العاملة بتنظيم الأسرة علي جهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الطبية والمشورة للسيدات بقري ونجوع المحافظة، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان في التصدي للزيادة السكانية والعمل علي دعم الرعاية الصحية المتكاملة للسيدات، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وأشارت الدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، أن القافلة قدمت خدماتها لـ ٢٨٥٩ سيدة بمركز نجع حمادي منهم ٢٣٤ جدد، ٢٦٢٥ مترددات.

وأضافت الشهير، أن هناك ٢٢٢ سيدة استفادت بالحبوب الأحادية ، ٢٠٣١ حبوب مركبة، ٩١ لولب نحاسي، ١٤ لولب هرمونى، ٢١٤ حقن أحادية، ٨٨ حقن مركبة و ١٨٨ كبسولة.