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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب منعش.. طريقة تحضير آيس تي بالليمون

طريقة تحضير ايس تي
طريقة تحضير ايس تي بالليمون  

تعتبر طريقة تحضير ايس تي بالليمون، هو مشروب بارد يضاف إليه مكوّنات أخرى مثل الليمون والنعناع، ويعد من المشروبات المنعشة التي يقبل الكثيرون على تناولها خاصّة محبي الشاي.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة تحضير ايس تي بالليمون، وهي من المشروبات الخليجية، والتي يمكن إعدادها في اقل من نضف ساعة، وتكفي هذه المقادير لعمل أربعة اكواب.

 

طريقة تحضير ايس تي بالليمون

 

طريقة تحضير ايس تي بالليمون

 

مقادير طريقة تحضير ايس تي بالليمون :

4 كوب ماء مغلي

4 كيس شاي أسود ليبتون

½ كوب عصير ليمون

سكر حسب الرغبة

4 مكعب ثلج

1 ليمون شرائح

 

طريقة تحضير ايس تي بالليمون :

_ نضع الماء المغلي في بولة كبيرة، ثم يضاف أكياس الشاي الأسود.

_ نقلّب المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى تتجانس، ثم نزيل أكياس الشاي.

_ يضاف عصير الليمون، السكر حسب رغبتك، ثم نقلّب المكونات مع بعضها البعض.

_ نسكب الايس تي بالليمون في الأكواب، ثم يضاف مكعبات الثلج وشريحة الليمون ونقدّمه.

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