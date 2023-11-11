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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ينفذه مركز بحوث الصحراء .. البرنامج التدريبي لتعلم كيفية زراعة النخل

المزرعة السمكية بالتجمع
المزرعة السمكية بالتجمع التنموي بنخل

ينظم مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء  ، مع المنتفعين بالتجمع التنموي بمنطقة ابو رصاصة بمركز نخل بشمال سيناء،  البرنامج التدريبي لتعلم كيفية زراعه الأرض،  وفقا لطبيعتها و التركيب المحصولي الذي تم اختياره وفقا لنوعية التربة وتحليل المياه، بناءعلى تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 
 

وقال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، أنه  سيتم عمل بروفة عملية علي كيفية تخطيط وتنظيم الزراعة،  والأسلوب الأمثل لجور الشتلات   ومد الخراطيم،  وكميه المياه اللازمة للري من خلال فريق متخصص من أساتذة المركز القومي لبحوث الصحراء.

 

محطة رفع المياه:


كما سيتم تشغيل محطة رفع المياه والضخ لشبكات الري بالأراضي بصفه مستمرة، وذلك اعتبارا من   اليوم السبت  من خلال الإدارة الميكانيكية بوزارة الري والموارد المائية ، لتحقيق الاستفادة بكميات المياه المنتجة في تنفيذ العمليات الزراعية في التجمع التنموي الجديد.

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