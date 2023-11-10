محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد أولاد سلام بالشيخ زويد

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد أولاد سلام في قرية الخروبة بمركز الشيخ زويد.



وأكد المحافظ، على بناء المسجد على مساحة 13*17متراً"221 متر مربع" بتكلفة بلغت 2 مليون جنيها، من خطة وزارة الأوقاف للعام المالي 2022/2023، لافتا الي ان المسجد يضم صحن المسجد وميضة للوضوء ودورات مياه.



وأضاف المحافظ، أن افتتاح المسجد يأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف في بناء وإعادة اعمار بيوت الله تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المسجد الثاني:



وأكد الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، علي أن هذا المسجد هو الثاني الذي يتم افتتاحه في تجمعات قرية الخروبة بالشيخ زويد، حيث سبقه افتتاح مسجد أولاد سالمان أبو هاني في تجمع الهواني بقرية الخروبة، وذلك ضمن احتفال المحافظة بذكري انتصارات اكتوبر المجيدة.



ووجه مشايخ قرية الخروبة الشكر الي المحافظ علي الدعم المتواصل للقري العائدة بالشيخ زويد، ولقواتنا الباسلة علي عودة الامن والأمان والاستقرار.



وعقب الافتتاح قام المحافظ ومرافقيه، بأداء صلاة الجمعة في المسجد حيث تناولت خطبة الجمعة التي القاها مدير عام مديرية الأوقاف، موضوع «الابعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها»، حيث أكد خطيب الجمعة علي أن الإنسانية رحمة وعدل وانصاف بين الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم والوانهم ولغاتهم واعراقهم، وديننا الحنيف دين الإنسانية الحقيقية.



حضر الافتتاح وصلاة الجمعة كلا من اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ، سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد سابقًا، صالح أبو هولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية ومشايخ القبائل.