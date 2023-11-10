عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد أولاد سلام بالشيخ زويد

افتتاح مسجد لقرية
افتتاح مسجد لقرية الخروبة بالشيخ زويد

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد أولاد سلام في قرية الخروبة بمركز الشيخ زويد.


وأكد المحافظ، على بناء المسجد على مساحة 13*17متراً"221 متر مربع" بتكلفة بلغت 2 مليون جنيها، من خطة وزارة الأوقاف للعام المالي 2022/2023، لافتا الي ان المسجد يضم صحن المسجد وميضة للوضوء ودورات مياه.


وأضاف المحافظ، أن افتتاح المسجد يأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف في بناء وإعادة اعمار بيوت الله تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

المسجد الثاني:


وأكد الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، علي أن هذا المسجد هو الثاني الذي يتم افتتاحه في تجمعات قرية الخروبة بالشيخ زويد، حيث سبقه افتتاح مسجد أولاد سالمان أبو هاني في تجمع الهواني بقرية الخروبة، وذلك ضمن احتفال المحافظة بذكري انتصارات اكتوبر المجيدة.


ووجه مشايخ قرية الخروبة الشكر الي المحافظ علي الدعم المتواصل للقري العائدة بالشيخ زويد، ولقواتنا الباسلة علي عودة الامن والأمان والاستقرار.


وعقب الافتتاح قام المحافظ ومرافقيه، بأداء صلاة الجمعة في المسجد حيث تناولت خطبة الجمعة التي القاها مدير عام مديرية الأوقاف، موضوع «الابعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها»، حيث أكد خطيب الجمعة علي أن الإنسانية رحمة وعدل وانصاف بين الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم والوانهم ولغاتهم واعراقهم، وديننا الحنيف دين الإنسانية الحقيقية.
 

حضر الافتتاح وصلاة الجمعة كلا من اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ، سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد سابقًا، صالح أبو هولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية ومشايخ القبائل.

سيناء مسجد قرية الأوقاف أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بعد قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

المشاط ووزير الطيران يبحثان جذب تمويلات لتطوير المطارات| تفاصيل

عاجل| توقف 20 مستشفى في غزة عن العمل بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع

إصابة شخصين جراء سقوط صواريخ على تل أبيب

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة التنف الأمريكية بطائرة مسيرة

غالبية الجثامين لعائلات بكاملها.. حٌفّار غزة: بنسوي قبور جماعية

الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأكد إنك محتاجها.. 5 أعراض تكشف نقص أوميجا 3

طفل دخل الجامعة.. تعليق غير متوقع من جمال شعبان على الطالب النابغة

حورية فرغلي بعد جراحة في الأنف: أصعب وجع إنك تكون لوحدك

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجوافة طوال الشتاء؟

فيديو

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

خلعوا الأسفلت| شاهد كيف يبدو مخيم جنين بعد مداهمة جيش الاحتلال.. فيديو

مستعدة للإفراج عنه| إسرائيلي أسير لدى سرايا القدس يوجه رسالة لنتنياهو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ