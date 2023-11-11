عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة تواصل الزمالك معه بشأن طارق مصطفى

أشرف نصار رئيس نادي
أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي

 

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة تواصل الزمالك معه للتعاقد مع طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي.


قال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنا حريصين على التعاقد مع طارق مصطفى في هذا التوقيت قبل التعاقد مع الزمالك" 
 

وأضاف: "سعيد بتواجد طارق مصطفى ضمن الترشيحات الخاصة بنادي الزمالك، ولكننا سعداء جدا بتواجده معنا، وإن شاء الله له مستقبلا كبيرا" 
 

واختتم: "لم يحدث تواصل من جانب مسؤولي الزمالك بشأن طارق مصطفى حتى الآن ولكن لو حدث تواصل هنتكلم أكيد خصوصا إن علاقتي حلوة بمسؤولي الزمالك، ولو هما عايزين طارق مصطفى أنا هطلب وهميل عليهم بحاجات تانية شوية انتهازية كدة"

نادي البنك الأهلي الزمالك اشرف نصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

400 جنيه رسميًا|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يعلن عن صفقتين جديدتين للأهلي

لغز الرقم 1111.. نبوءة وتهديد السنوار ترعب إسرائيل وتثير التكهنات

شوبير يوجه رسالة لـ كولر عن استبعاد اللاعب التونسي من الأهلي

ترشيحاتنا

بعد دخول 99 مليار دولار خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن في البنوك

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة تواصل الزمالك معه بشأن طارق مصطفى

دعاء لفلسطين بالقرآن.. 10 آيات استعان بها الأنبياء على الأعداء فآتاهم نصر الله

ارتفاع أسعار الدواجن .. وتوقعات بالمزيد مع ودخول الشتاء

شوبير يهاجم رئيس نادي بيراميدز: رسالتك للناس اللي جوه ولا اللي بره؟

السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوضاع مأساوية.. فيديو لفلسطينيين يأكلون تحت نيران القصف الإسرائيلي

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

أبوسه بس.. فيديو مؤلم لطفل فلسطيني يودع والده الشهيد في غزة

بعد فرنسا وبريطانيا.. بق الفراش يتفشى في دولة جديدة| هل نشهد وباءً آخر؟

فيديو

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ