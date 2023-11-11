رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة تواصل الزمالك معه بشأن طارق مصطفى

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة تواصل الزمالك معه للتعاقد مع طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي.



قال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنا حريصين على التعاقد مع طارق مصطفى في هذا التوقيت قبل التعاقد مع الزمالك"



وأضاف: "سعيد بتواجد طارق مصطفى ضمن الترشيحات الخاصة بنادي الزمالك، ولكننا سعداء جدا بتواجده معنا، وإن شاء الله له مستقبلا كبيرا"



واختتم: "لم يحدث تواصل من جانب مسؤولي الزمالك بشأن طارق مصطفى حتى الآن ولكن لو حدث تواصل هنتكلم أكيد خصوصا إن علاقتي حلوة بمسؤولي الزمالك، ولو هما عايزين طارق مصطفى أنا هطلب وهميل عليهم بحاجات تانية شوية انتهازية كدة"