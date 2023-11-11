ميدو يكشف عن أزمات تهدد الزمالك مستقبلا | تفاصيل

قال أحمد حسام ميدو، أن مستقبل نادي الزمالك سيكون مهددًا لو اعتمد على اسمه فقط، ولم ينشئ مشروع لكرة القدم ينافس به أندية الشركات مثل زد وبيراميدز وفيوتشر.



وأكد ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه محمد أبو العلا على قناة الزمالك أن اسم الزمالك فقط لم يعد يكفي، ويجب أن يكون كل عام هناك لاعب يخرج من الزمالك لأوروبا، وهناك لاعب أفريقي صغير السن يستثمر به النادي، بالإضافة إلى قطاع ناشئين على أعلى مستوى.



وتابع ميدو بأن معظم اللاعبين الصغار أصبحوا يذهبون لنادي إنبي لأن لديه مشروع في قطاع الناشئين، وهناك لاعبين بدأوا يتركوا الزمالك للانتقال لأندية الشركات وهو ما يجب أن يتسبب في استيقاظ النادي والشعور بالخطر القادم.



وأكد أن المجلس الحالي على دراية بتلك الأمور ويعمل على تطوير منظومة كرة القدم داخل النادي.



وشدد ميدو على أنه ناقش أكثر من مشروع مع مجلس الإدارة وهناك توأمه ستتم بين الزمالك وعدد من الأندية الأوروبية، كما أن هناك مشروع تقدم به لمجلس الإدارة ينص على التعاقد مع أخصائي تغذية وتطوير قطاع الناشئين بالنادي.