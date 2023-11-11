داخلية غزة: سقوط 5 شهداء في قصف لطائرات الاحتلال لمنزل بخان يونس

قالت وزارة الداخلية في غزة ، إنه سقط 5 شهداء في قصف لطائرات الاحتلال لمنزل عائلة النجار في منطقة معن شرقي خان يونس، وفق ماذكرت وسائل اعلام متفرقة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن هناك عدة آلاف من الأشخاص مازالوا في باحة مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في قطاع غزة، ويحتاجون لإجلائهم.

وذكر : "لا نزال نرى عدة آلاف في باحة (مستشفى الشفاء) التي يجري إخلاؤها. لقد رأينا أيضا أشخاصا يتم إجلاؤهم من داخل المستشفى. لا أستطيع إعطاء أرقام محددة حاليا".

وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن العمليات في مجمع المستشفى توقفت يومم السبت بعد نفاد الوقود تماما".

وأضاف القدرة: "نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسمالحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد".

ومن رام الله، أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن الموت المحتم مصير المرضى بمشافي غزة، محملة إسرائيل والمجمتع الدولي المسؤولية.

ونوهت بأن 20 من أصل 30 مستشفى في غزة توقفت بصورة كاملة.