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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقطعوا الاتصال بـWhatsapp فورًا.. سر الرسالة العاجلة من جيش الاحتلال لـ الإسرائيليين

صدى البلد

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، إن جهاز أمن المعلومات التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعث رسالة إلى آلاف الإسرائيليين، يطالبهم فيها بقطع الاتصال بتطبيق المراسلة Whatsapp فورًا على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

ووفقا لموقع "سروجيم" العبري، فانه تم إرسال الرسالة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات القليلة الماضية وكان مكتوبًا فيها: "ما يلي هو تعليمات إلزامية لنظام أمن المعلومات - يجب عليك على الفور قطع اتصال أي جهاز كمبيوتر متصل بتطبيقات الهاتف المحمول مثل WhatsApp".

وأكد جهاز أمن المعلومات الإسرائيلي أن هذه رسالة حقيقية، وقالت إنها توجيهات إلزامية مطلوبة نتيجة التهديدات التي يتعرض لها الأمن المعلوماتي للإسرائيليين والجهات الحكومية.

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جهاز أمن المعلومات آلاف الإسرائيليين تطبيق المراسلة Whatsapp الهواتف المحمولة الأمن المعلوماتي للإسرائيليين

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