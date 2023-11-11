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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحديدي تشيد بلقاءات الرئيس الدبلوماسية الثنائية التي عقدها مع قادة بعض الدول

لميس الحديدى
لميس الحديدى

علقت الإعلامية لميس الحديدي على إنعقاد  القمة العربية الإسلامية بمشاركة 57 دولة عربية وإسلامية  أفرزت عن   قرارات تعبر عن قرابة المليار والنصف.

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة " الذي تقدمه  على شاشة  ON :"القرارات تتوافق مع التوجه السياسي المصري الذي  كان واضحاً منذ اليوم الأول من بداية العدوان، متسائلة: يبقى السؤال  ما هي آليات  التنفيذ فيما يخص كسر الحصار وكيفية إدخال المساعدات ؟ 

قادة بعض الدول


وأشادت الحديدي  بلقاءات السيسي الدبلوماسية الثنائية التي عقدها مع قادة بعض الدول في طليعتها إيران وتركيا  بما يعكس تحول جديد في العلاقات المصرية مع هذه الدول  بعد  فترة من إختلاف وجهات النظر والتباينات.

وأوضحت: اليوم أول لقاء بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الإيراني  صورة لقاء الرئيس السيسي ونظيره التركي تشرح الود الذي بدأ بين البلدين.
 

إدخال المساعدات الإعلامية لميس الحديدي العلاقات المصرية العدوان الرئيس السيسي القمة العربية الإسلامية

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