إعلامي عراقي: فسطين قضية كل عربي.. وسياسة مصر تجاهها واضحة وقوية

أكد الإعلامي العراقي إبراهيم الشريف، مدير مكتب وكالة الأنباء العراقية، أن القضية الفلسطينية قضية كل عربي، كما أن انعقاد القمة العربية الإسلامية أمس؛ يهدف إلى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

وقال إبراهيم الشريف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قوة عدوانية على الشعب الفلسطيني، كما أن السياسية المصرية واضحة وقوية بشأن القضية الفلسطينية.

ونوه بأن تهجير الفلسطينيين من غزة؛ يعني إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، كما أن هناك رفض عربي بالإجماع لهذا الأمر.

وأكمل: أتوقع أن تمتد حرب الإبادة من الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، كشفت عن امتلاك إسرائيل للسلاح النووي.