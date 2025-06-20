بقيادة أحمد عبد العزيز.. سموحة يبدأ الاستعداد للموسم الكروي الجديد

بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة المدير الفني أحمد عبد العزيز، فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد، اليوم الجمعة، والمقرر انطلاقه يوم 8 أغسطس المقبل.

واعتمد مجلس إدراة نادي سموحة التشكيل الرسمي للجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

ويقود الجهاز الفني لسموحة أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا، ويعاونه في مهمته أحمد حسام كمدرب عام، وينضم إليهما حسين عامر مدربًا، ومحمد فتحي مدربًا لحراس المرمى.

كما تم تعيين الدكتور عبد الحليم كامل مخططًا للأحمال؛ لضمان جاهزية اللاعبين بدنيًا.

وتولى عادل محجوب منصب المدير الإداري، بينما يشغل هشام شيبة منصب مدير شؤون اللاعبين.

أما الجهاز الطبي، فسيتولي الدكتور رمضان أحمد، ويعاونه الدكتور مفيد خليل كأخصائي علاج طبيعي، كما يضم الجهاز 3 مدلكين، هم: عبد الرحمن بدر، سعيد حمدين، وأحمد رياض.