نرفض تهجير الفلسطينيين.. إعلامي عراقي: مصر تقود ملف إيصال المساعدات إلى غزة

علق الإعلامي العراقي إبراهيم الشريف مدير مكتب وكالة الأنباء العراقية، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض لبحث الأوضاع بقطاع غزة وبمشاركة الرئيس السيسي.

وقال إبراهيم الشريف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إنه هناك تأكيد في القمة العربية الإسلامية على أهمية وقف إطلاق النار ورفض التهجير القسري لأهل غزة".

وأضاف إبراهيم الشريف:" توسع الحرب في غزة إقليميا سيكون له تأثيرات سلبية على المنطقة العربية بأكملها ".

وتابع إبراهيم الشريف:" الدول العربية تسعى إلى إحلال السلام في فلسطين"، مضيفا:" السياسة المصرية تستخدم الدبلوماسية والتفاوض في ملف أحداث غزة ".

وأكمل إبراهيم الشريف: "مصر تدعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين وتعمل كثيرا على إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية".

ولفت إبراهيم الشريف، إلى أن: "مصر تقود ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح"، مضيفا:" هناك شائعات كثيرة تصدر ضد مصر، لكنها لن تؤثر على دورها في المنطقة".