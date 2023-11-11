عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: على الدول العربية والإسلامية التحرك لتغيير منظومة مجلس الأمن

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض بمشاركة الرئيس السيسي لبحث الأوضاع بقطاع غزة

 

الشعارات مش هتجيب نتيجة.. أحمد موسى: اللي عايز يحارب إسرائيل البحر قدامه

أحمد موسى: القمة العربية الإسلامية إيجابية وأكدت ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   مصداقية مجلس الأمن على المحك بسبب الفشل في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" إحنا بنطالب بتغيير منظومة مجلس الأمن بسبب فشله في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" على الدول العربية والإسلامية التحرك لتغيير منظومة مجلس الأمن الذي أعطى القاتل وهو نتنياهو حق القتل".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أمريكا وبريطانيا يقفون في صف إسرائيل داخل مجلس الامن"، مضيفا:"  هناك دعم دولي كبير للقضية الفلسطينية علينا ان نستغله لمصلحة القضية".

موسى أحمد موسى غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

حكاية صائد البطولات وتدريب الزمالك وسر تواجد طارق حامد في القلعة البيضاء| تفاصيل

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

الأمن يسيطر على أفعال شغب الالتراس الأهلاوي من " القاهرة - الجونة"

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

ترشيحاتنا

أزمة غير مسبوقة.. رئيس ريال مدريد يفتح النار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

محمود حميدة يشارك في فعالية نقابة الصحفيين لدعم أهالي غزة

محمد العرابى: مصر وضعت 6 نقاط تتحرك من خلالها تجاه القضية الفلسطينية

مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال بمعارك في غزة

المتحدث باسم الاحتلال: شن هجمات في سوريا ردا على إطلاق صواريخ

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

وفاة فنان مصري بالسرطان| من هو؟.. وأهم أعراض المرض

اليوم العالمي للسناجل .. ما قصته وسر اختياره؟

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ