علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض بمشاركة الرئيس السيسي لبحث الأوضاع بقطاع غزة

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصداقية مجلس الأمن على المحك بسبب الفشل في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" إحنا بنطالب بتغيير منظومة مجلس الأمن بسبب فشله في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" على الدول العربية والإسلامية التحرك لتغيير منظومة مجلس الأمن الذي أعطى القاتل وهو نتنياهو حق القتل".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أمريكا وبريطانيا يقفون في صف إسرائيل داخل مجلس الامن"، مضيفا:" هناك دعم دولي كبير للقضية الفلسطينية علينا ان نستغله لمصلحة القضية".