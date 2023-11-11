نرفض تهجير أهل غزة.. كرم جبر: الرئيس السيسي يبحث عن حلول للقضية الفلسطينية

علق كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض لبحث الأوضاع بقطاع غزة وبمشاركة الرئيس السيسي.

قال كرم جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن مصر حاضرة بقوة بمواقفها الشجاعة والجريئة والعاقلة تجاه أحداث غزة ".

وأضاف كرم جبر:" الرئيس السيسي يبحث عن حلول للقضية الفلسطينية في المرحلة الأخطر في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتابع كرم جبر:" مصر تحضر القمة العربية الإسلامية بسابقة قرارات ومواقف واضحة وتصدي واضح لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين".

وأكمل كرم جبر:" سيناء التي تم تحريرها بالدماء لن نسمح أن توجد أي قدم عليها غير مصرية ".