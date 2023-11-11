لم تمت.. كرم جبر: يجب وضع القضية الفلسطينية على مائدة الحوار عالميا

علق كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض لبحث الأوضاع بقطاع غزة وبمشاركة الرئيس السيسي.

وقال كرم جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب وضع القضية الفلسطينية على مائدة الحوار عالميا".

[[system-code:ad:autoads]

وأضاف كرم جبر:" لابد من تواجد قدر من التفاؤل بتواجد ضوء في نهاية النفق المظلم من اجل التوصل إلى دولة فلسطينية مستقلة ".

وتابع كرم جبر :" القضية الفلسطينية لم تمت منذ 70 عاما وعلى إسرائيل حقن الدماء والمساهمة في حل القضية الفلسطينية ".

وأكمل كرم جبر:" الإعلام الغربي قام بتسويق الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة ولا يتحدثوا على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية ".