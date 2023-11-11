وزير الدفاع الإسرائيلي : قوات الاحتلال لن تترك الجبهة الشمالية في غزة

أشار وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت ، اليوم السبت، إلى أن قوات الاحتلال البرية مستعدة لأي مهمة في الشمال، مؤكداً جنود الاحتلال لن تترك الجبهة الشمالية.

وأضاف وزير دفاع إسرائيل، أن الضغوط على تزداد على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في كل ساعة.



وأنتقد رئيس الوزارء اليميني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ينتقدون الأصوات المنددة بالحرب في الغرب.

ووجه وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت ، في وقت سابق من اليوم، تهديده لحزب الله وزعم أنه يجر لبنان نحو حرب قد تقع وهدد بأن اللبنانيون سيدفعون الثمن.

وأضاف جالانت في تهديده لسكان لبنان إذا ارتكب حزب الله خطأ فإن سكان بيروت سيواجهون مصير غزة وسيهربون من منازلهم.



ولفت وزير دفاع إسرائيل أن حزب الله من الحدود الشمالية على وشك ارتكاب خطأ فادح.



وأوضح وزير دفاع إسرائيل أن هناك قوات الاحتلال الجوية الكبيرة موجهة نحو الشمال ولم نستخدم في غزة سوى 10%.