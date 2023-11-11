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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أعداد غير مسبوقة تشارك في الحملة القومية للتبرع بالدم بمراكز الشباب تضامنا مع غزة

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وصول عدد المتبرعين بالدم، لأعداد غير مسبوقة، ضمن الحملة القومية للتبرع بالدم، تضامنًا مع غزة تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة" حتي الآن، والتي تنفذها الوزارة في مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنوك الدم الإقليمية بجميع المحافظات.


وتوجه الوزير، بالتحية للقيادة السياسية على الموقف الكبير لدعم القضية الفلسطينية بكافة أشكال الدعم، كما وجه تحية ودعم كبير للأخوة الأشقاء في دولة فلسطين، موضحًا أن شباب مصر ليسوا بعيدين عن مساندة أخوانهم، مشيدًا بجهود كافة الكيانات لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أنها خطوة تعبر على أهمية التضامن والوحدة فى مثل هذه الظروف الصعبة، وتأكيدًا على التزام وحرص الدولة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيرًا عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، أملةً في عودة الأوضاع إلى طبيعتها قريبًا.


وأكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم يه مراكز الشباب والتي تعمل خلاله وزارة الشباب والرياضة، موضحًا أن الشباب المصري على يقف خلف القيادة السياسة وداعمين في القرارات التي تهم مصلحة الوطن.

 

وشاركت كافة محافظات الجمهورية بالحملة، والتي اطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من مركز شباب التجمع الأول، وبالتزامن عبر الفيديو كونفرانس مع مديريات الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به مصر دائماً لمساندة أشقائها في فلسطين.


كما شاركت محافظة القاهرة من خلال مركز شباب التجمع الاول،  ومركز شباب حلمية الزيتون، المنوفية: مركز شباب السادات ، ومركز شباب شبين الكوم، الشرقية: مركز التنمية الشبابية ببلبيس، ومركز شباب مدينة فاقوس، كفر الشيخ: مركز شباب دمرو، ومركز شباب منية جناح، دمياط: مركز شباب دمياط الجديدة، مركز شباب مدينة دمياط، سوهاج: مركز شباب جرجا، ومركز شباب مدينه ناصر، بورسعيد: مركز شباب الاستاد، ومركز شباب أكتوبر، جنوب سيناء: مركز شباب أبو زنيمة، ومركز شباب الساحل بالطور.


ومن مطروح: مركز شباب العلمين ، ومركز شباب مطروح، الإسكندرية: مركز شباب سموحة، ومركز شباب الانفوشى، الأقصر: مركز شباب القرنة، ومركز شباب أرمنت الحيط، الوادى الجديد: مركز شباب باريس، ومركز شباب غرب الموهوب، البحيرة: مركز شباب أبو المطامير ، ومركز شباب دمنهور،  القليوبية: مركز التنمية الشبابية بالعبور، ومركز شباب مدينو بنها، بنى سويف:  مركز شباب جزيرة المساعدة، ومركز شباب بهبشين، الدقهلية: مركز شباب استاد المنصورة، ومركز شباب ميت ظريف، الجيزة: مركز شباب الشيخ زايد، ومركز شباب أرض اللواء.


ومن محافظة المنيا : مركز شباب العدوة، ومركز شباب مدينة بنى مزار، أسيوط: مركز شباب أبنوب ، ومركز شباب ناصر، الإسماعيلية :مركز شباب السلام، ومركز شباب الإسماعيلية، الفيوم: مركز شباب طامية، ومركز شباب الريان، قنا: مركز شباب الأشراف القبلية، ومركز شباب المعنى، البحر الأحمر: مركز شباب رأس غارب، ومركز شباب مرسى علم، الغربية: مركز شباب المحلة الكبرى، ومركز شباب ميت حبيب، أسوان: مركز شباب مدينة أسوان، ومركز شباب العباسية، السويس: مركز شباب سليم الحي، ومركز شباب فيصل، شمال سيناء: مركز شباب العريش،  ومركز شباب 6 أكتوبر بالعريش.

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