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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كرم جبر: الإعلام الغربي نجح في تسويق وحشية إسرائيل على أنهم ضحايا

كرم جبر
كرم جبر

كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الإعلام الغربي نجح في تسويق وحشية إسرائيل في صورة إنسانية، فأصبح الكيان الإجرامي الذي يرتكب جرائم لم تشهد البشرية مثلها أصبح من وجهة نظر الغرب أنهم ضحايا، وأنهم يمارسون حق الدفاع عن النفس. 

كرم جبر يتحدث عن إسرائيل

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن الغرب بالكامل متعاطف مع إسرائيل في هذا المجال، موضحا أن بيانات شركات الإعلام الكبرى في العالم يسيطر عليها اليهود، وبالتالي من الطبيعي تسخير الإعلام لخدمة إسرائيل، فضلا عن أن إسرائيل هي ابنة الغرب، وهم من زرعوها في المنطقة لتتواجد وسط المنطقة العربية. 

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الإعلام المصري لعب دورًا هاما في توضيح القضية، إذ أن موقف الرئيس السيسي كان قويًا للغاية وحازم خاصة فيما يتعلق بملف سيناء. 

كرم جبر الإعلام الغربى إسرائيل الاعلام المصري السيسي

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