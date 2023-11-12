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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 2023/11/12.. ركز على أهدافك

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل – (21 مارس – 19 أبريل) يتميز مواليد هذه الفترة بالنشاط والحيوية وحب الحياة ولكنهم يغضبون بسرعة.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أهم توقعات مواليد برج الحمل وحظك اليوم الأحد11/12/ 2023.


توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد مهنيا2023/11/ 12


لا تقف عاجزًا أمام الصعوبات التى تواجهك هذه الأيام وحاول أن تجد حلاً لها، وتجنب اختلاق الأزمات بينك وبين الزملاء، حتى لا تقلل من تركيزك فى إنجاز المهام وتسبب لك التوتر فى علاقتك مع رؤسائك.

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برج الحمل اليوم عاطفيا

عليك أن تعرف أن المسئولية الزوجية ليست سهلة، ولهذا عليك الاعتماد على حكمتك وصبرك والتأنى فى إدارة حياتك مع الشريك حتى تشعر بالسعادة.


برج الحمل اليوم صحيا

لا تبذل كل طاقتك فى اتجاه واحد؛ واحرص على التوازن فى تقسيم طاقتك ونشاطك على كل المهام التى تقوم بها فى حياتك حتى لا تشعر بالتعب.


برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يجب عليك التركيز بشكل أكبر على أهدافك وخططك المستقبلية، وضعها نصب عينيك لتصل إلى غايتك وأهدافك بشكل أسرع.

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