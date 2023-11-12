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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023: جدد أفكارك في العمل

برج القوس
برج القوس

يعد اليوم لمواليد برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، هو يوم رائع، وخاصة للذين تمت دعوتهم لاغتنام الفرصة للبدء في مشروع جديد تمامًا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

 

برج القوس اليوم مهنيا

جدد أفكارك وحاول أن تلتزم خلال الفترات المقبلة حتى تحقق أهدافك فى العمل، ويفضل مشاورة الآخرين فى الأمور المتعلقة بالخطة المهنية حتى تحقق ما تريد.

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برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى

يجب عليك أن تبتعد عن التدخل فى الشئون الخاصة بشريك حياتك، واعطى له مساحته الشخصية كى لا تحدث بينكما خلافات توتر علاقتكما، وتجنب فرض رأيه.

برج القوس اليوم على الصعيد الصحى

من الأفضل أن تبتعد عن التفكير السلبى وأيضًا التوقف عن تناول الأطعمة المليئة بالدهون، واحرص على تناول كميات كبيرة من المياه.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس خلال الفترات المقبلة أن يأتى له مولود جديد، لذا عليه أن يستعد ويكون على قدر كبير من المسئولية.

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