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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023|تحمل بعض المخاطر

الابراج
الابراج

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

مواليد برج الثور يتمتعون بصفات فريدة تميزهم، يتسمون بالثبات والقوة والموثوقية، يتمتعون بشخصية عملية وعقلية واقعية، حيث يميلون إلى الاستقرار والتمتع بالحياة المادية.
برج الثور في حظك اليوم الجمعة 10/11/2023
مواليد برج الثور يتمتعون أيضًا بالقدرة على العمل الجاد والتحمل العالى، ويمكن الاعتماد عليهم فى إتمام المهام بدقة ومثابرة، كما يتميزون بالثقة بالنفس والعزم القوى، ما يمكنهم من تحقيق أهدافهم بإصرار.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الأديب المصري طه حسين، والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير، وفى إطار هذا السياق يقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على السعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الثور اليوم مهنيا
من الأفضل ألا تتسرع فى إصدار أى قرار يخص العمل فى الفترات المقبلة، وأن تعمل على تجديد السعى نحو تحقيق الأرباح التى يمكن إنجازها.
برج الثور اليوم ماليا
برج الثور اليوم الأمور المالية جيدة لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية ، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.
برج الثور اليوم عاطفيا
حافظ على أن يكون هناك ليونة ومرونة بينك وبين شريك حياتك فى الفترات المقبلة، وحاول أن تتخلص من القيود التى تتسبب فى تدهور الأوضاع بينكما.
برج الثور على الصعيد الصحى
للحفاظ على صحتك حاول ألا تبذل مجهودًا كبيرًا فى الفترات المقبلة، وأن تتناول أكلات صحية خالية من الدهون وتحافظ على تناولها المياه بكميات كبيرة.
برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
تخطط لرحلة سفر مع شريك حياتك فمن الأفضل أن تجهز وتعد لها بشكل أفضل فى الفترات المقبلة، ويمكن أن يكون هناك بعض التغيرات تنتظرك.

يوم الحظ لبرج الثور : الجمعة
لون الحظ اليوم لبرج الثور : الودري
رقم الحظ : 6
التوافق اليومي لبرج الثور اليوم
أكثر الأبراج توافق اليوم مع برجك هما : برج الثور ، برج العقرب
أقل الأبراج توافق اليوم : برج الأسد ، برج الدلو

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