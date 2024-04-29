استبعاد واشنطن.. النرويج: حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ستحقق بقيادة عربية أوروبية

أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، أن الولايات المتحدة لا تملك الإرادة لتنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأوضح وزير الخارجية النرويجي "إذا أردنا دفع حل الدولتين إلى الأمام؛ فلن يحدث ذلك من قبل الأطراف، لا أعتقد أن إسرائيل مستعدة للتفاوض في هذه المرحلة، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة لتولي القيادة اللازمة"، بحسب ما أوردته وكالة “فرانس برس”.

وأضاف إيدي "لذلك أعتقد أن القيادة العربية الأوروبية هي أفضل ما يمكن أن نأمل فيه".

واجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون والعرب في العاصمة السعودية الرياض، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة كيفية توحيد الجهود من أجل دفع حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.