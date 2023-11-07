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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023: كوني لطيفة مع نفسك

برج القوس
برج القوس

 


 

يعد اليوم لمواليد برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، هو يوم رائع، وخاصة للذين تمت دعوتهم لاغتنام الفرصة للبدء في مشروع جديد تمامًا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

 

برج القوس 7-11-2023 على الصعيد المهني

قد تجدين صعوبة في التعامل مع التقلبات المزاجية للآخرين. ينصح بأن تكوني أكثر صبراً وتفهمي الوضع. امنحي الآخرين المساحة التي يحتاجونها.

برج القوس 7-11-2023 على الصعيد العاطفي

يمكن أن تشعري برغبة في زيادة الثقة بنفسك وجاذبيتك. تغلبي على الحاجز الذي يمكن أن يجعلك تبدين خجولة وكوني فخورة بنفسك. قد تكتشفين قوتك وقيمتك الفريدة التي يمكنك تقديمها للعالم.

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برج القوس 7-11-2023 على الصعيد الصحي

صحتك تحتاج إلى اهتمام خاص اليوم، حاولي العناية بجانبك النفسي وممارسة التمارين الرياضية للتغلب على الاضطرابات النفسية. كوني لطيفة مع نفسك وامنحي جسدك الرعاية التي يحتاجها.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

كل فترة عليك أن تخطط لمقابلة الأصدقاء القدامى لتشعر بالسعادة والتحدث عن الذكريات الجميلة، مع الجلوس مع الأسرة لبعض الوقت تعويضاً عن كثرة الإنشغال في العمل.

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