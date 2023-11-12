في حملة مكبرة.. إعدام لحوم غير صالحة بالدقهلية

شن مجلس مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة بناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بخصوص مراقبة الأسواق ومدى جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية المقدمة للمواطنين وتعليمات رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا بضرورة مراقبة الأسواق والوقوف على مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين بصفة مستمرة.



وبالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة طلخا والإدارة الصحية بطلخا والتموين والطب البيطري والهيئة القومية لسلامة الغذاء "اللجان الخماسية والحملات التموينية تستمر فى جهودها لمراقبة الاسعار والمنتجات داخل مركز طلخا.



حيث أسفرت عن: إعدام ١٢ كيلو لحمة وسمين غير صالح للاستهلاك الآدمي، تحرير ٥ محضر لعدم حمل شهادة صحية، تحرير ٢ محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية كما تم ضبط ٢٥ كيلو لحمه لذبحها خارج السلخانه.

وذلك تحت إشراف لجنة مشكلة من ايمان السيد صالح (نائب رئيس المركز) محمد عادل محمد ( مفتش أغذية بالإدارة الصحية بطلخا) سما عبدالكريم ( طب بيطرى) رانيا كمال ( الهيئة القومية لسلامة الغذاء) محمد صبرى فريد ( تموين) وأميرة عبد الجواد ( مدير تنمية اقتصادية ).





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