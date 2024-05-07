غلبان وطيب.. حودة بندق يكشف عن تطورات جديدة فى حادثة عصام صاصا

كشف حودة بندق تفاصيل جديدة فى حادثة عصام صاصا الذى دهس شخصا على الدائري وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال حودة بندق : أنا كنت عامل حادثة كبيرة علي الدائري، وربنا نجاني منها الحمد لله، والحيوان اللي خبطنا بالعربية من وره كان راكب عربية، نقل طار وموقفش شافنا حتة موتنا ولا حصلنا إيه، اللي عايز أقوله في موضوع عصام صاصا، أن عصام وقف ومجراش بعد ما خبط المتوفى الله يرحمه ويصبر أهله، فعصام غلبان وطيب بلاش بقي السوشيال ميديا والناس اللي عايزه تعمل تريندات وحاجات بايخة عيب بقي.

عصام صاصا

واصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له عقب دهسه شابا أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

وخرج عصام صاصا وسط قوة امنية بـ"الكلبشات" لاستقلال سيارة الشرطة والتوجه إلى مصلحة الطب الشرعي في زينهم بالسيدة زينب.

وقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمس الإثنين، إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه على الطب الشرعي، لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، حيث تستكمل النيابة التحقيقات في الواقعة.