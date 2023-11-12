قرار إنساني أؤيده بشدة| «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان « قرار إنساني أؤيده بشدة».

وإليكم نص المقال

لمسة إنسانية رائعة تضاف إلى لمسات إنسانية كثيرة قدمها القائد عبد الفتاح السيسي وأعلنها المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرئاسية أنه صدر للحملة توجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة.. وتدعو الحملة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للرئيس توجيه دعمها وأموال التبرع للحملة، إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.



لفتة إنسانية غاية فى النبل ليست جديدة على هذا القائد الإنسان الذي خبرناه وعرفناه وأثبت نبله فى مواقف عديدة خارجية وداخلية وموقفه الإنساني تجاه المحنة التي يتعرض لها أهل غزة أطفال ونساء وشباب على أيدى قوات احتلال غاشمة لا تعرف إلا العنف والابادة وحرق الأرض بمن عليها، وموقف الرئيس السيسي الشجاع من أهلنا في غزة واضح و معروف ومعلن فهو يدعم ويساند القضية فى وقت يتردد فيه البعض من إعلان مواقفهم المبدئية فيأتى موقف السيسي حاسما وتأكيدا على انحياز مصر إلى مبادئ الشرعية الإنسانية وحق هذا الشعب فى الرعاية والعناية والعون حتى يتحقق أمله فى دولته المستقلة على أرضه.



والموقف الإنساني بتوجيه التبرعات الانتخابية لمساندة أهالينا في فلسطين، اتمنى ان يلقى استجابة من أهل الخير ومن بقية المرشحين ليصب في نهر العطاء الذي يتواصل على فلسطين من اللحظة الأولى للاستجابة للمطلب المصرى والدولى بدخول جسر المساعدات الغذائية والطبية الذي يقوده التحالف الوطنى للعمل الأهلي بكل مؤسساته وجمعياته وتبرعات المصريين الذين يقدمون كل ما يستطيعون لإخوانهم الصامدين في غزة قبل السماح بخروج الأجانب ومزدوجي الجنسية، وليس بغريب قرار إسرائيل الأخير بعدم عودة الجرحى الي فلسطين، بعد علاجهم في مصر وهو قرار يضاف الي قراراتها الوحشية ونيتها الخبيثة بتهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء وهو القرار الذي رفضه قائدنا الشجاع مطالبا بعدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والقضاء على القضية الفلسطينية وأن حل الدولتين هو الحل الوحيد المقبول للقضية الفلسطينية ، وذلك تأكيدا على نظرة الرئيس وخبرته ونظرته المستقبلية.



في رأيي أن قرار بدء الحملة في توقيتها الذي حددته مفوضية الانتخابات يؤكد أن دولة بحجم مصر تسير فى طريقها ومهما كانت ضخامة الحدث الدولي فهو لا يؤثر على احترام مصر لمؤسساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتزامات سلطاتها التشريعية والتنفيذية.

الحق والعدالة



الحمد لله أن وهب مصر قائدا حماها من كل المخاطر والتهديدات، بمواقفه الشجاعة الجريئة التي يرسي فيها مبادئ الإنسانية والحق والعدالة وحماية البلد وحدودها وأمنها القومي، بإذن الله أصواتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي.. رئيسا لكل المصريين في الفترة القادمة.