عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

لمسة انسانية رائعة تضاف الى لمسات إنسانية كثيرة قدمها القائد عبد الفتاح السيسي وأعلنها المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرئاسية أنه صدر للحملة توجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة.. وتدعو الحملة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للرئيس توجيه دعمها وأموال التبرع للحملة، إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة. .
لفتة إنسانية غاية فى النبل ليست جديدة على هذا القائد الإنسان الذي خبرناه وعرفناه وأثبت نبله فى مواقف عديدة خارجية وداخلية  وموقفه الإنساني تجاه المحنة التي يتعرض لها أهل غزة أطفال ونساء وشباب على أيدى قوات احتلال غاشمة لا تعرف إلا العنف والابادة وحرق الأرض بمن عليها، وموقف الرئيس السيسي الشجاع من أهلنا في غزة واضح و معروف ومعلن فهو يدعم ويساند القضية فى وقت يتردد فيه البعض من إعلان مواقفهم المبدئية فيأتى موقف السيسي حاسما وتأكيدا على انحياز مصر إلى مبادئ الشرعية الإنسانية وحق هذا الشعب فى الرعاية والعناية والعون حتى يتحقق أمله فى دولته المستقلة على أرضه.


والموقف الإنساني بتوجيه التبرعات الانتخابية لمساندة أهالينا في فلسطين، اتمنى ان يلقى استجابة من أهل الخير ومن بقية المرشحين ليصب في نهر العطاء الذي يتواصل على فلسطين من اللحظة الأولى للاستجابة للمطلب المصرى والدولى بدخول جسر المساعدات الغذائية والطبية الذي يقوده التحالف الوطنى للعمل الاهلى بكل مؤسساته وجمعياته وتبرعات المصريين الذين يقدمون كل ما يستطيعون لإخوانهم الصامدين في غزة قبل السماح بخروج الأجانب ومزدوجي الجنسية، وليس بغريب قرار إسرائيل  الأخير بعدم عودة الجرحى الي فلسطين، بعد علاجهم في مصر وهو قرار يضاف الي قراراتها الوحشية ونيتها الخبيثة بتهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء وهو القرار الذي رفضه قائدنا الشجاع مطالبا بعدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والقضاء على القضية الفلسطينية وأن حل الدولتين هو الحل الوحيد المقبول للقضية الفلسطينية ، وذلك تأكيدا على نظرة الرئيس وخبرته ونظرته المستقبلية. 
في رأيي أن قرار بدء الحملة في توقيتها الذي حددته مفوضية الانتخابات يؤكد أن دولة بحجم مصر تسير فى طريقها ومهما كانت ضخامة الحدث الدولي فهو لا يؤثر على احترام مصر لمؤسساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتزامات سلطاتها التشريعية والتنفيذية 
الحمد لله ان وهب مصر قائدا حماها من كل المخاطر والتهديدات، بمواقفه الشجاعة الجريئة التي يرسي فيها مبادئ الإنسانية والحق والعدالة وحماية البلد وحدودها وأمنها القومي، بإذن الله أصواتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي.. رئيسا لكل المصريين في الفترة القادمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

مخرج لبناني يكشف تفاصيل الاعتداء الجسدي عليه من أحد أقاربه

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

مستقبل قطاع غزة .. مصر تواجه مخططات اللحظة الأخيرة لتصفية القضية الفلسطينية

موضوعات متعلقة

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

ترشيحاتنا

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال العنيف على خان يونس

بسبب الجونة .. تعليق صادم من نجم الأهلي السابق بشأن كولر

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كامل.. وهذا فضله

الهلال الأحمر بشمال سيناء: مستمرون في استقبال طائرات المساعدات الموجهة إلى غزة

الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة أبو العينين يواصلان سلسلة مؤتمرات حكاية وطن بالغريبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للسناجل .. ما قصته وسر اختياره؟

لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

فيديو

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

بكاء وزغاريد.. ليلى علوي تثير الجدل في حفل زفاف ابنة شقيقها

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ